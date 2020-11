Slovakkia üritab lukkupanekut vältida pea kõigi elanike testimisega: ühe päevaga võeti koroonaproov 2,5 miljonilt inimeselt

5,5 miljoni elanikuga Slovakkia peaminister Igor Matovic ütles, et valitsusel on ambitsioonikas plaan võtta järgmise kahe nädalavahetuse jooksul koroonaviiruse proov kõigilt vanematel kui 10-aastastelt elanikelt, vältimaks kontrollimatut levikut ja tervishoiusüsteemi kokkukukkumist, vahendab Reuters.

Taolist laustestimist pole läbi viinud veel ükski sellise suurusega riik, mistõttu Matovic avaldas lootust, et kui nende plaan õnnestub, saab sellest eeskuju kogu maailmale. Ainuüksi laupäeval testiti kokku 2,58 miljonit inimest ja tuvastati 25 850 nakatunut. Testimist jätkatakse nii pühapäeval kui järgmisel nädalvahetusel.

Tervishoiuministeeriumi teatel korraldab masstestimist 40 000 meditsiinitöötajat koos sõjaväe, politsei ja vabatahtlikega ning inimestel on võimalik proov anda suisa viies tuhandes paigas üle Slovakkia. Testimine on valituse väitel küll vabatahtlik, ent kõigil, kes seda hiljemalt esmaspäeval ei tee, tuleb jääda karantiini ega pole võimalik käia ka tööl.

Juba oktoobris kuulutas Slovakkia valitsus koroonaviiruse kiire leviku tõttu välja hädaolukorra, keelas suurürituste ja -kogunemiste korraldamise, sulges terve rea meelelahutusasutusi ning viis koolid üle distantsõppele.

Valitsusjuht Matovic avaldas lootust, et nädalavahetuse jooksul õnnestub testida vähemalt kolme miljonit inimest ning see aitab leida piisava osa sümptomiteta koroonaviirusega nakatunuist, vältimaks üleriigilise karantiini kehtestamist. Testimispunktides venisid järjekorrad laupäeva hommikul kuni neljatunnisteks.

Valitsus otsustas kasutada kiirteste, mille puhul saab vastuse 15-30 minutiga, mõistes, et see ei pruugi anda hiljutise hinnangu kohaselt 30% juhtudest õiget tulemust, ent leides, et katsetus on siiski seda väärt.