Slovakkia meedia teatel tunnistas endine sõdur uuriva ajakirjaniku Ján Kuciaki mõrva üles

Kuciak ja Kušnírová lasti maha oma kodus 2018. aasta veebruaris, kui Kuciak valmistus avaldama artiklit väidetavate sidemete kohta Slovakkia poliitikute ja Itaalia maffia vahel ning sellega seotud rikkumiste kohta Euroopa Liidu põllumajandustoetuste väljamaksmises, vahendab AFP.

Saksa kirjastaja Axel Springeri omanduses olev portaal Aktuality.sk tsiteeris eile hästi informeeritud allikat, kes ütles, et endine elukutseline sõdur Miroslav Marček tunnistas topeltmõrva üles.

Marčeki ülestunnistusest teatasid oma allikatele viidates ka Slovakkia rahvusringhääling RTVS ja väljaanne Denník N.

Kuciaki mõrva tellimises esitati 14. märtsil süüdistus valitseva populistliku erakonna Smer-SD-ga seotud kinnisvaraarendajale Marián Kočnerile. Kuciak oli uurinud mõningaid Kočneri äritehinguid.

Topeltmõrvas on süüdistus esitatud Marčekile ja veel kolmele isikule. Nad on olnud vahi all alates oktoobrist.

Topeltmõrv ja Kuciaki artiklid kutsusid Slovakkias esile massimeeleavaldused, mistõttu pidi Smer-SD tollane peaminister Robert Fico 2018. aasta märtsis tagasi astuma.

Rahva viha mõrva üle viis korruptsioonivastase advokaadi Zuzana Čaputová selle aasta märtsis Slovakkia presidendiks.