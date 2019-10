Sky News: Johnson palub EL-ilt Brexiti edasilükkamist, kui ei saavuta laupäevaks kokkulepet

Barclay ütles parlamendikomiteele, et peaminister kuuletub parlamendis eelmisel kuul vastu võetud seadusele, mis on mõeldud kokkuleppeta Brexiti ärahoidmiseks selle kuu lõpus, teatab Sky News.

Seadus nimega Benn Act kohustab Johnsonit paluma kolmekuulist ajapikendust kuni 31. jaanuarini 2020, kui parlament ei ole Brexiti-kokkulepet või kokkuleppeta Brexitit 19. oktoobriks heaks kiitnud.

Johnson on korduvalt lubanud Suurbritannia Euroopa Liidust 31. oktoobriks välja viia kokkuleppega või ilma ja öelnud, et oleks „pigem surnuna kraavis”, kui paluks Brüsselilt ajapikendust.

„Ma võin kinnitada, et peaminister on korduvalt märkinud, et eelkõige kuuletub valitsus seadusele,” ütles Barclay täna parlamendi alamkoja Brexiti-komiteele. „Ja teiseks, valitsus kuuletub korraldustele, mida on andnud seaduse suhtes kohus.”

Seadusele nime andnud komitee esimehe Hilary Benni küsimusele, kas see tähendab, et Johnson saadab Euroopa Liidule kirja, vastas Barclay: „Ma kinnitan, et valitsus peab kinni sellest, mis on öeldud selles kirjas.”

Korduvale küsimusele, kas see tähendab, et Johnson saadab kirja, vastas Barclay: „Te lugesite selle ette ja ma viitan tagasi sellele tekstile.”

„On abiks, et te olete kinnitanud, et ta saadab selle kirja,” ütles Benn.