Skandaalne vene kunstnik Pavlenski: Pariisi linnapeakandidaadi mahavõtmine oli osa „poliitilise porno” projektist

Pavlenski lekitas nilbed tekstisõnumid ja 30-sekundilise video, mis Griveaux oli saatnud Alexandra de Taddeole, kes on nüüd Pavlenski naissõber. Griveaux oli tollal abielus ja lapse isa.

„Ma varastasin selle video,” ütles Pavlenski CNN-ile, lisades, et de Taddeo ei teadnud, et ta selle leidis. Pavlenski sõnul leidis ta video eelmise aasta novembris. „Ma näitasin talle (de Taddeole), mida ma tegin, pärast avaldamist,” ütles Pavlenski, kes sai 2017. aastal Prantsusmaal poliitilise varjupaiga.

De Taddeo advokaat Noémie Saidi-Cottier ütles Associated Pressile, et de Taddeo tunnistab, et sai Griveaux’lt kõnealuse video, aga eitab selle avaldamises osalemist.

„Minu jaoks on see alles algus,” ütles Pavlenski ja lisas, et on avalikkuse reageeringuga rahul.

Pavlenski teatas, et tema veebileht, mis on praegu maas, oli koht, kus inimesed said „vaadata pornot, mida on teinud riigiametnikud, poliitikud, võimuesindajad, ja see on porno, poliitiline kunst”.

Pavlenski ja de Taddeo võeti eelmisel laupäeval vahi alla ja neid kuulati kolm päeva üle. Nüüd on nad võetud ametlikult uurimise alla eraelu puutumatuse rikkumise ja seksuaalse iseloomuga kujutiste avaldamise eest ilma nõusolekuta, teatas Pariisi prokuratuur.

Pavlenski eitas, et avaldas video armukadedusest Griveaux’ ja de Taddeo varasema suhte vastu. Ta nimetas lekitamist „poliitilise kunsti” aktiks, et teavitada Pariisi valijaid selle kohta, et Griveaux kandideerimine põhineb silmakirjalikkusel ja valedel.