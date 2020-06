Skandaal Soomes: rahandusminister on saanud 50 000 euro eest koolitust esinemisärevuse vastu

„Esinemine tekitab minus ärevust,” ütles Kulmuni eile õhtul telekanali MTV saates „Kymmenen uutiset”.

„Ma olen avalikus ametis ja püüan seda pidada endast parima andes. Aga abi esinemiskindluse harjutamiseks on mul vaja olnud ja seda olen ka saanud,” lisas Kulmuni.

Väljaanne Suomen Kuvalehti kirjutas eile, et Kulmuni on kasutanud alates septembrist kommunikatsioonikonsultandi Harri Saukkomaa ettevõtte teenuseid ligi 50 000 euro eest. Tekir Oy teenuste eest on kaks ministeeriumi maksnud kokku 47 771 eurot.

Tekir on õpetanud Kulmunit näiteks kõnet pidama ja muul viisil esinema, aga ka intervjuusid andma. Suomen Kuvalehti andmetel on Kulmunit koolitanud peamiselt Saukkomaa ise.

Kulmuni on saanud Suomen Kuvalehti teatel „sparringuid”, mille tund maksab muidu 350 eurot tunnis, aga kui neid on andnud Saukkomaa ise, siis 700 eurot tunnis.

Kulmuni kasutatud teenuseid on kinni maksnud töö- ja ettevõtlusministeerium ning rahandusministeerium. Kulmuni oli nimelt eelmises, Antti Rinne juhitud valitsuses ettevõtlusminister ja alates detsembrist on ta olnud Sanna Marini valitsuses rahandusminister.

MTV küsimusele, miks maksid Kulmuni konsultatsioonikulud kinni ministeeriumid, mitte näiteks erakond, Kulmuni otse ei vastanud.

„Minister esineb oma töös üsna palju, on avalikkuse ees üsna palju ja iga esinemine peab õnnestuma. Olen küsinud ministeeriumist, kas saab abi kommunikeerimiseks ja esinemiseks ja sellel alal koolituse saamiseks ja selleks olen abi saanud,” ütles Kulmuni.

Suomen Kuvalehti teatel sai Kulmuni Tekiri koolitust ka 3. detsembril, kui Rinne peaministri kohalt tagasi astus. Just Kulmuni oli päev varem teatanud, et Keskerakond ei usalda enam Rinnet ja Kulmuni oli seetõttu eriliselt palju avalikkuse ees sõna võtmas.

Täna hommikul jättis Kulmuni ära Soome rahvusringhäälinguga Yle kokku lepitud intervjuu, mis oli kokku lepitud enne koolituskulude avalikuks tulemist. Pärast mitmeid telefonikõnesid ja mitmetunnist mõtlemist nõustus minister siiski saatesse tulema ja kommenteeris ka intervjuu algset ärajätmist.