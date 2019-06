Sir Elton Johni eluloofilm armuloota: muusik ei ole stseenide väljajätmisega Venemaal rahul

Sir Elton John avaldas täna oma Twitteri kontol avalduse, millega protestib otsuse vastu jätta filmist välja terve hulk tema eraelu puudutavat sisu, ennekõike armastusstseene, vahendab uudistekanal BBC.

Levifirma sõnul tuli aga filmi tsenseerida, et viia see vastavusse seadustega Venemaal, kus armastus samast soost partnerite vahel on põlu all ning selle avalikku näitamist suuresti ei tolereerita.

Film, mis kajastab muu seas meestevahelist armastust ja näitab ka muusiku tänast abikaasat, oli pärast tsensori juurest tulekut Venemaal viie minuti võrra lühem, selgus ajakirjanike ja kriitikute hinnangust esilinastuse järel.

„Tsensuur on kurb peegeldus lõhestunud ühiskonnast, kus me siiani elame, ja näitab, kuidas võime endiselt nii julmalt mitte aksepteerida kahe inimese vahelist armastust,“ ütles muusik avalduses, märkides, et tema tiim sai filmi kärpimisest Venemaal teada alles pärast selle esilinastumist.

Kinolinadele jõuab film nii Venemaal kui ka Eestis 6. juunil.