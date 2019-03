Sipilä Soome turistide kahanemisest: soomlased on hakanud rohkem kodus reisima

Kahe riigi peaministrite kohtumisel räägiti Euroopa Liidu tulevikuteemadest ja Soome peagi algavast Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisest ning kahepoolsetest suhetest.

"Olen külastanud peaaegu kõiki EL-i liikmesriike, vaid kolm on veel käimata. Soome prioriteeded EL-i eesistujariigina on kasv, turvalisus ja ohutus ning kliima. Kõigis neis küsimustes on meie riigid samal meelel," ütles Soome peaminister Sipilä tänasel pressikonverentsil.

Eesti Päevaleht küsis mõlemalt peaministrilt, miks on Soome turistide arv Eestis vähenenud ja kuidas seda protsessi ümber pöörata. "Soome inimeste külastamine on meile alati väga tähtis. Peame oma tugevusi ära kasutama, mis on seotud kultuuri, saarte ja puhkusega," vastas Ratas.

Sipilä ütles, et pole päris viimase statistikaga kursis, kuid talle tundub, et soomlased on hakanud rohkem kodumaal reisima. Ta rõhutas, et Soomes on jällegi väga palju Aasia turiste, kes tulevad päevaks-paariks Helsingisse ja jõuavad selle aja jooksul ka Tallinnas käia.

Teemaks tuli ka Rail Baltic, sest Soome valitsus otsustas liitumise Rail Balticu ühisettevõttega selle aasta jaanuaris ning võimalik Soome-Eesti tunnel. Viimase kohta ütles Eesti peaminister Ratas, et kavatseb kindlasti selle eest seista, et kui tunneli ühest otsast sisse sõita ja teisest välja, jääb ajavöönd samaks.

Viimati käis Sipilä Tallinnas möödunud aasta mais, mil toimus Soome ja Eesti valitsuste ühisistung.

Eile viibis Sipilä Leedus, täna hommikupoole külastas aga Lätit. Sipilä kavatseb enne Soome eesistumise algust kohtuda kõigi EL-i riikide juhtidega.