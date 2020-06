Singapur: pooltel uutest koroonasse nakatunutest ei ole ühtki sümptomit

"Meie kogemuste põhjal on iga sümptomaatilise juhtumi korral vähemalt üks asümptomaatiline juhtum," ütles valitsuse koroonaviiruse töörühma esindaja Lawrence Wong, lisades, et avastus tehti viimastel nädalatel, kui Singapur kiirendas testimist.

Singapur ei ole varem avalikustanud, kui paljudel juhtudel oli nakatunu asümptomaatiline.

Wong ei avaldanud samuti endiselt täpset asümptomaatiliste juhtumite arvu riigis, kus viimase kahe nädala jooksul on tuvastatud 6 294 uut nakatunut, kellest valdav osa on pärit võõrtööliste ühiselamutest.

Wong märkis, et kuigi asümptomaatiliste nakatunute puhul on vähem võimalusi viiruse levimiseks, kuna viimased ei köhi ega aevasta, on Singapuris esinenud asümptomaatilist ülekandumist, ennekõike kinnistes ruumides ja kitsastes oludes elavate inimeste vahel.

Ta lisas, et asümptomaatiliste nakatunute tase annab kindlust valitsuse plaanile järk-järgult piirangutest loobuda, nõudes endiselt, et suurem osa inimestest töötaksid kodust ja oleksid otsekontaktis ainult oma perega.