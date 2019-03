Singapur keelas kõik sisenevad ja väljuvad lennud Boeing 737 Max perekonna reisilennukitega

Tegemist oli teise sedatüüpi lennukiga juhtunud õnnetusega vähem kui viie kuu jooksul. Ka mitmed teised lennufirmad ja ametkonnad üle maailma on Max 8 maapinnale jätnud, vahendab BBC News.

Singapur on ilmselt esimene riik, mis keelab lennud kõigi Max-perekonna lennukitüüpidega. Singapuri lennundusametkonna teatel puudutab keeld SilkAiri, China Southern Airlinesi, Garuda Indonesiat, Shandong Airlinesi ja Thai Lion Airi.

Singapuri Changi rahvusvaheline lennujaam on reisijate hulgalt maailmas kuues.

Lennukiperekond Boeing 737 Max on Boeingu eduka 737 värskeim edasiarendus. Sellesse kuuluvad mudelid Max 7, 8, 9 ja 10.

Jaanuari lõpuks oli Boeing üle andnud 350 lennukit Max 8. Tellimusi on 5011.

Juba töötab ka väike hulk lennukeid Max 9. Max 7 ja Max 10 peaks kasutusele võetama lähiaastatel.

Pärast oktoobrikuist Lion Airi õnnetust Max 8-ga Indoneesias teatasid uurijad, et pilootidel oli raskusi automatiseeritud varisemisvastase süsteemiga, mis on selle lennuki juures uus. Pole teada, kas varisemisvastane süsteem oli ka pühapäevase õnnetuse põhjus.

USA lennundusametnikud on öelnud, et 737 Max 8 on lennukõlblik ja on liiga vara teha järeldusi või astuda mingeid samme.