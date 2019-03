Singapur ja Austraalia keelasid kõik sisenevad ja väljuvad lennud Boeing 737 Max perekonna reisilennukitega

USA lennundusametnikud on öelnud, et 737 Max 8 on lennukõlblik ja on liiga vara teha järeldusi või astuda mingeid samme.

USA transpordiminister Elaine Chao ütles eile, et Föderaalne Lennundusadministratsioon (FAA) tegutseb viivitamatult ja asjakohaselt, kui Max 8 juures leitakse mingi defekt.

Boeing on viimastel kuudel kinnitanud, et tegeleb juhtimistarkvara laienduse väljaarendamisega selle lennukitüübi jaoks.