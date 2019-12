Sergei Metlev Eestit ähvardanud Matvijenkole: ärge solvuge, tulge Eestisse ja õppige meediavabadust

Eesti on mainitud pingereas 11. kohal, samas kategoorias kõige suurema meediavabadusega Skandinaavia ja Lääne-Euroopa riikidega. Meie seadusandlus ja ühiskondlik kultuur välistab riiklikke repressioonide kasutamise ajakirjanike vastu ning nad ei pea kartma siin oma elu pärast.

Sputnikust. Ta on osa riiklikust meediaagentuurist Russia Today, mille juht Dmitri Kisseljov on sanktsioneeritud Euroopa Liidu poolt tema tegevuse eest Ukraina territoriaalse terviklikkuse rikkumise propagandistlikul toetamisel. Seega saavad sanktsioonid laieneda ka tema kontrollitud ressurssidele. Kreml astus 2014. aastal teadlikult selle agressiivse sammu – leppige tagajärgedega sanktsioonide kujul ja ärge solvuge nii kergelt.

Russia Today on ka Vene maksumaksjalt raha äravõtmise üks meetoditest. Need vahendid lähevad desinformatsiooni ja välisriikide ühiskondliku tasakaalu lõhkumise tarbeks, kuigi seda tehakse päris andetult – nõudke neilt välja portaali külastamise numbreid ja saate kohe aru.

Viimastel aastatel on Russia Today tegevusele kulutatud kümned miljardid rublad, millele olete andnud Venemaa parlamendi ülemkoja juhina oma allkirja.

Mina ei ole Venemaa kodanik, ent mul on inimlikult siiralt kahju miljonitest venemaalastest, kes kasvava ja näljase agitatsiooniosakonna tõttu ei saa piisavalt sotsiaalabi. Sputniku muidusööjate armee lahti laskmine on võrreldav mitme koolihoone ja sotsiaalse keskuse ehitamisega. Vene riiklik televisioon ei räägi venemaalastele nendest „investeeringutest“ – häbi on!

Oma teemakohases avalduses ütlesite ähvardavalt, et „enam leppida meie meedia kiusamisega ei saa, need meetmed saavad olema tuntavad“.