Sergei Ivanov: enamik Balti riikide elanikkonnast tervitas Nõukogude Liiduga ühinemist

Ivanov tunnistas, et osa Balti riikide elanikkonnast pidas „tööliste ja talupoegade punaarmeed” siiski vallutajaks, vahendab Gazeta.ru.

„Baltimaades tõesti mõnedele inimestele siis veel kõik ei meeldinud. Nad leidsid, et see on agressioon,” ütles Ivanov. „Nad emigreerusid ja 1990.-tel tulid tagasi, sealhulgas riikide presidentidena, kuigi nad isegi ei sündinud nende territooriumil ja neid enne seda seal ei olnud. Ei saa jätta tunnistamata fakti – ja kinokroonikate kaadrid kinnitavad seda – et enamik elanikkonnast tervitas nende riikide või territooriumide ühinemist Nõukogude Liiduga. Vaesed inimesed said maad ja paljud keskklassi esindajad halvemini elama ei hakanud. Ei tohi unustada ka seda, et sel ajal oli kõigis kolmes Balti riigis väga tugev ja massiline vasakliikumine.”

Gazeta.ru küsis Ivanovilt, kas praegusel Venemaal tasub õigustada Jossif Stalinit ja vaielda lääneriikidega, kus Nõukogude Liidu kohalolekut nimetatakse okupatsiooniks.

Ivanov kaitses Nõukogude Liidu tegevust ka Poola ja Soome suhtes.