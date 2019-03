Serbia meeleavaldajad hõivasid korraks telemaja ja piirasid presidendipaleed

Vučić ütles täna presidendipalees korduvalt, et opositsiooni meeleavaldajad on fašistid, huligaanid ja vargad, vahendab Raadio Vaba Euroopa.

„Ma olen nende sihtmärk, kui püüdlen Serbia poliitilise konsolideerimise ja majandusarengu poole,” ütles Vučić. „Rohkem vägivalda ei tule. Serbia on demokraatlik maa, seaduse ja korra maa ja Serbia teab, kuidas vastata. Kõigi üle, kes sellest vägivallast osa võtavad, mõistetakse õigust. Riik ei luba vägivalda. Kui keegi arvab, et poliitilisi eesmärke saab saavutada vägivalla kaudu, on ta eksiteel.”

Samal ajal kui Vučić kõneles, teatati meeleavaldajate ja politsei kokkupõrgetest presidendipalee juures. Politsei kasutas pisargaasi tuhandete meeleavaldajate vastu, kes lubasid moodustada inimketi hoone ümber, et Vučić lahkuda ei saaks.

„Temaga on lõpp,” skandeerisid meeleavaldajad. See oli 2000. aasta oktoobri rahvaülestõusu loosung, mis tõi kaasa Serbia tollase kurikuulsa presidendi Slobodan Miloševići tagandamise.

„Kui nad sisse murravad, ootan ma neid,” ütles Vučić. „Nad arvavad, et neil on õigus – need tuhat – määrata riigi saatust.”

Eile aeti meeleavaldajad umbes kaks tundi pärast sissetungimist Belgradi telemajast välja.

Mõned opositsiooniliidrid ütlesid, et ei lahku enne, kui neil lubatakse otse-eetris rääkida.

Saksa uudisteagentuuri DPA teatel lohistas politsei telemajast välja Belgradi endise linnapea Dragan Đilase ja parempoolse parlamendiliikme Boško Obradovići.

Vučići ja tema valitsuse vastu on meelt avaldatud viimased 12-14 nädalat.