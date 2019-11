Senine senati asepresident Jeanine Áñez kuulutas end Boliivia ajutiseks riigipeaks

Áñez teatas aga, et on põhiseaduse järgi võimu ülevõtmise järjekorras järgmine ja lubas varsti valimised korraldada, vahendab BBC News.

Morales mõistis Áñezi tegevuse hukka ja nimetas teda riigipöörde õhutajast parempoolseks senaatoriks.

Mehhikosse põgenenud Morales teatas, et palus varjupaika, sest tema elu oli ohus. Morales astus pühapäeval pärast nädalaid kestnud meeleavaldusi presidendivalimiste kahtlusi tekitanud tulemuste vastu tagasi. Morales ütles, et teda sunniti tagasi astuma, aga tegi seda selleks, et vältida verevalamist.

Áñez sattus riigipea kohuste ülevõtmise järjekorras esikohale pärast asepresidendi, senati presidendi ja parlamendi alamkoja spiikri tagasiastumist.

Parlamendi istungit tema ametisse nimetamiseks boikottis aga Moralese vasakpoolne erakond Liikumine Sotsialismi Eest, mille väitel on see ebaseaduslik.

„Presidendi ja asepresidendi lõplikul puudumisel... võtan ma senaatorite koja presidendina viivitamatult presidendiameti üle, nagu on põhiseaduslikus korras ette nähtud,” ütles Áñez.

Áñezi võimu ülevõtmist toetas Boliivia põhiseaduskohus.

Morales säutsus Mehhikost, et tegemist on „kõige salakavalama, kõige õelama riigipöördega ajaloos”.

Eile Méxicosse saabudes tänas Morales Mehhiko presidenti Andrés Manuel López Obradori oma elu päästmise eest.