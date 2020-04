Seni koroonasse leigelt suhtunud Rootsi tegi kannapöörde ning kehtestas karmimad piirangud

Täna teatas Rootsi 59 koroonaviirusega seotud surmast. Kokku on seal koroonasse surnud viimastel andmetel 239 inimest. See arv on viimase kolme päevaga enam kui kahekordistunud. Veel 29. märtsil oli surnute arv 111.

Rootsi sotsiaal- ja terviseminister Lena Hallengren ja rahvatervise riikliku instituudi peadirektor Johan Carlson esitasid täna avalikkusele uued juhised ja meetmed, et koroonaviiruse levikut kuidagi taltsutada, kirjutab Ilta-Sanomat.

Kõige olulisemad piirangud on poodides ja muudes kaubandusasutustes külastajate arvu kärpimine, ühistranspordis sõitjate piiramine ja riigi spordiklubides tegevuste piiramine. Küll aga jäävad koolid Rootsis avatuks.

Poed peavad piirama klientide hulka ja otsustama kassajärjekordade parema organiseerimise. Lisaks peavad poed garanteerima, et kliendid hoiaksid üksteisest piisavalt kaugele.

Spordiklubidel tuleb võimaluse korral trennid ja muud kogunemised viia õue, võistlused peab tühistama ia piirama mängudele tulevate pealtvaatajate hulka.

Terviseametnik Carlson ütles Rootsi ajalehele Aftonbladet, et sport on kahe teraga mõõk: on ju valitsuse soov, et inimesed teeksid sporti ja liiguksid väljas. Samas käivad väljas ka vanurid ja riskigruppi kuuluvad inimesed.

Erinevad ühingud ja asutused peavad edasi lükkama igasugused kokkutulekud, kui see tähendab, et ühes kohas koguneb palju inimesi.

Tööandjad peavad garanteerima, et töötajad hoiaksid tööpostil teineteisest vahet. Valitsus soovitab kaaluda ettevõtetel anda töötajatele kodust töötamise võimalusi ja vältida ebavajalikku töölesõitu.

Üle 70-aastased ja teised riskigruppi kuuluvad inimesed peaksid vältima lähikontakte ja püüdma eemale hoida ühistranspordist. Neil soovitatakse ka ära jätta külaskäigud poodi ja apteeki ning lasta kellelgi teisel endale vajalikud asjad tuua.