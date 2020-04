Seni kiita saanud Singapur kaotas kontrolli viiruse üle ja paneb kõik mittehädavajaliku kinni

Kui paljudes teistes riikides on nähtud märke koroonaviiruse kõvera tasandumise kohta, registreeriti Singapuris eile 24 tunni jooksul rekordarv uusi nakatunuid, vahendab Austraalia 7News.

Singapur on tegelenud agressiivse testimisega, mis on kõigile elanikele tasuta kättesaadav, ning püüdnud hoolikalt välja selgitada nakatumisahelaid ja jälgida karantiiniprotseduuride täitmist.

Välismaalt naasnud elanike toodud teine nakatumislaine ja kohalikud nakatumised on aga toonud viimastel nädalatel kaasa uute juhtumite arvu kümnekordistumise.

Singapuri koolid ja ettevõtted on seni avatud olnud ja avalikkuse teavitamise kampaaniat on peetud üliedukaks.

Aga et juhtumite arv on kasvanud vähem kui sajalt kuu tagasi enam kui 1300-le eelmisel nädalal, otsustas peaminister Lee Hsien Loong, et viiruse leviku vastased meetmed ei ole olnud piisavad ja nüüd on vaja ringi katkestajat.

„See on kainestav uudis, aga me olime seda võimalust oodanud,“ teatas Lee eile Facebookis.

Eile pandi ligi 20 000 meessoost võõrtöölist kahes ühiselamus 14-päevasesse isolatsiooni.

24 tunni jooksul tuvastatud 120 uuest juhtumist vaid neli olid imporditud. Ülejäänud olid kohalikud nakatumised Singapuri kodanike, alaliste elanike või pikaajalise elamisloa omanike hulgas.

Alates homsest on avatud ainult hädavajalikke teenuseid pakkuvad ettevõtted (tervishoid, toidupoed, kommunaalteenuste pakkujad).

Koolid ja ülikoolid lähevad kolmapäevast üle internetiõppele.

