Seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteini jaoks alaealiste tüdrukute värbamises süüdistatav Ghislaine Maxwell jäeti põgenemisohu tõttu vahi alla

Oma süüd mitte tunnistanud Maxwelli kohtuprotsess peaks algama 2021. aasta juulis. Tema advokaadid taotlesid vabastamist, väites, et ta on vanglas koroonaviirusega nakatumise ohus, vahendab BBC News.

2. juulil vahistatud Maxwelli ootab kuni 35-aastane vanglakaristus, kui ta süüdi mõistetakse.

USA föderaalprokuratuur väitis eilsel eelistungil, et on äärmiselt suur oht, et Maxwell põgeneb, ja ta peab seetõttu vahi alla jääma.

Prokuratuur teatas, et kui USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) agendid 2. juulil Maxwelli maja juurde saabusid, tutvustasid nad ennast ja palusid maja eesukse avada.

„Läbi akna nägid agendid kostjat eiramas korraldust uks avada ja selle asemel püüdis ta põgeneda maja teise tuppa, sulgedes kiiresti enda järel ukse,” teatas prokuratuur. „Agendid olid lõpuks sunnitud ukse maha murdma, et majja siseneda ja kostja vahistada.”

Advokaadid eitasid, et on oht Maxwelli põgenemiseks ja taotlesid tema vabastamist viie miljoni dollari suuruse kautsjoni vastu.

Prokuratuur väidab, et Maxwell aitas aastatel 1994-1997 Epsteinil kupeldada tüdrukuid, kelle vanus algas 14 eluaastast. Prokuratuuri sõnul on oodata ühe või rohkemate ohvrite tunnistusi.

Ghislaine Maxwell on Briti meediamoguli Robert Maxwell tütar. Laia tutvusringkonnaga inimesena tutvustas Maxwell Epsteini paljude oma jõukate ja mõjukate sõpradega, kelle hulgas olid näiteks USA endine president Bill Clinton ja Suurbritannia prints Andrew.