Saudi kroonprints Salman: võtan Khashoggi mõrva eest täieliku vastutuse

"Kui leidub sellist teavet, mis võimaldaks mind süüdistada, loodan ma, et see tuuakse avalikult välja," ütles Salman telekanali CBS ajakirjanik Norah O’Donnellile. USA Luure Keskagentuur (CIA) jõudis novembris „suure enesekindlusega” järeldusele, et kroonprints andis korralduse Khashoggi mõrvamiseks.

Ka eitas kroonprints, et mõni tema lähedastest võiks olla seotud Khashoggi tapmise kavandamisega.

"Ükski ajakirjanik ei kujuta meile (saudidele -toim) ohtu," lausus kroonprints O'Donnellile. "Saudi Araabia jaoks on oht see, kui tapetakse mõni Saudi Araabia ajakirjanik."

Intervjuu on üks esimesi teleesinemisi, milles kroonprints on osalenud pärast peaaegu aasta tagasi toimunud räiget mõrva. Saudi Araabia kroonprints kordas oma jutupunkte ka usutluses USA telekanalile PBS.