Saudi Araabia vähendas droonirünnakute tõttu nafta tootmist mitmete miljonite barrelite võrra

Energiaminister prints Abdulaziz bin Salman ütles, et rünnakud vähendasid toornafta tootmist 5,7 miljoni barreli võrra päevas, mis on umbes pool kuningriigi tavapärasest toodangust.

Jeemeni Houthi mässuliste pressiesindaja sõnul kasutati rünnakute toimepanemiseks 10 drooni.

USA välisminister Mike Pompeo süüdistas rünnakutes Iraani, öeldes, et puuduvad tõendid nagu rünnak tulnuks Jeemenist.

Saudid juhivad lääneriikide toetatud sõjalist koalitsiooni, mis toetab Jeemeni valitsust, Iraan aga võitleb Houthi mässuliste poolel.

Prints Abdulaziz ütles ajakirjanikele, et rünnakud "põhjustasid tootmise ajutise peatamise Abqaiqi ja Khuraisi tehastes".

Ta märkis, et osa tootmise vähendamisest kompenseeritakse Aramco naftavarude abil.

Olukord oli mõlemas rajatises kontrolli all, ütles Aramco tegevjuht Amin Nasser, lisades, et rünnakutes ei saanud keegi surma.

Välisminister Pompeo kirjeldas juhtunut kui "enneolematut rünnakut maailma energiavarustuse vastu".

"Kutsume kõiki riike üles Iraani rünnakuid avalikult ja üheselt hukka mõistma," ütles ta.

USA teeb koostööd oma liitlastega, et tagada energiaturgude hea varustatus ja "Iraan võetakse agressiooni eest vastutusele", lubas Pompeo.

Pinged USA ja Iraani vahel on teravnenud pärast seda, kui USA president Donald Trump lahkus eelmisel aastal Iraani tuumaleppest.

Houthide pressiesindaja Yahya Sarea ütles al-Masirah TV-le, et tulevikus võib oodata täiendavaid rünnakuid.

Ta märkis, et laupäevane rünnak oli üks suuremaid operatsioone, mida Houthi väed on Saudi Araabias korraldanud, ning see viidi läbi "koostöös kuningriigis austatud inimestega".