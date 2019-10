Saudi Araabia sadama lähistel sai plahvatuses kahjustada Iraani tanker

Tanker asus plahvatuse hetkel 96 kilomeetri kaugusel Saudi Araabia Jiddah’ sadamast Punasel merel. Plahvatus kahjustas laeva korpust, teatas IRNA muid detaile lisamata, vahendab CNN.

„Teade: plahvatus Iraani tankeril on süüdanud aluse põlema Saudi sadamalinna Jiddah’ lähedal,” teatas Twitteris Iraani Press TV.

Laeva kaks peamist mahutit on teadete kohaselt kahjustada saanud, mis põhjustas naftalekke Punasesse merre, aga ükski inimene viga ei saanud, vahendab BBC News.

NOIC väitis, et tankerit tabasid raketid.

Iraani riiklik tankerikompanii (NITC) teatas, et tulekahju kustutati ja naftaleke on vähendatud minimaalseks.

Iraani riigitelevisiooni teatel on aluse nimi Sinopa. Laevade jälgimise ettevõte Tanker Tracker teatas, et laeva on regulaarselt kasutatud nafta vedamiseks Süüria valitsusele, vaatamata rahvusvahelistele sanktsioonidele.