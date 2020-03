Saudi Araabia juht lasi kolm kuningliku pere mõjukat liiget vahi alla võtta

Prints Ahmed ei ole aga andnud märku, et kavatseb kroonprints Mohammedile konkurentsi pakkuda. Prints Ahmedit peetakse perekonnas eriliselt mõjuvõimsaks tegelaseks, sest ta on kuningas Salmani ainus ellujäänud vend. Mõlemad on kuningriigi rajaja pojad. Varem käis troonipärimine vennalt vennale, kuni kuningas Salman nimetas 2017. aastal kroonprintsiks omaenda poja.

2018. aastal kritiseeris ta sekkumist Jeemenis. "Mis on sellel pistmist Saudi Araabiaga?" küsis prints Ahmed, kommenteerides selleteemalisi meeleavaldusi Londonis. "Vastutavad isikud on kuningas ja tema kroonprints."

Kroonprintsi kriitikud hakkasid selle peale prints Ahmedile internetis truudust vanduma. Kuid ta tegi kiiresti selgeks, et ta ei kavatse krooniprintsile konkurentsi pakkuda, tehes avalduse, öeldes, et tema kommentaare on valesti tõlgendatud. Alates sellest ajast näis ta olevat hoidnud oma vennapojaga sooje suhteid.

Prints Mohammed on teadaolevalt juba varem kriitikuid trellide taha heitnud, kõige kuulsamalt 2017. aastal, kui ta pidas Riyadhis Ritz-Carltoni hotellis kinni sadu mõjukaid ärimehi ja kuningliku pere liikmeid.

Valitsus teatas toona, et vahistamised olid osa kõrgetasemelise korruptsiooni tõkestamisest, kuid kriitikute sõnul olid need osa noore kroonprintsi jõupingutustest oma võimu kindlustada.