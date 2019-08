Sarovi tuumakeskuse juhtkonna teatel plahvatas Valges meres tuumareaktor

Venemaa Föderaalse Tuumakeskuse – Ülevenemaalise Eksperimentaalfüüsika Teadusliku Uurimise Instituudi (RFJaTs-VNIIEF) ametlik teadaanne avaldati eile linna infolehe Koljutši Sarov veebilehel ja seda näidati ka kohalikus televisioonis. Teadlaste ja katsetajate surma põhjus oli väikesemõõtmelise tuumareaktori plahvatus. Reaktor oli sõjalise objekti mootori osa, teatasid RFJaTs-VNIIEF-i direktor Valentin Kostjukov ja keskuse teaduslik juht Vjatšeslav Solovjov, vahendab Fontanka.

„Hukkus viis RFJaTs-i teadlast-katsetajat, kolm on keskmise raskusega seisundis, nende elu on väljaspool ohtu,” ütles Kostjukov. Videopöördumine on salvestatud Sarovi telekanali Kanal-16 stuudios leinapiltide taustal. Tuumakeskuse juht rääkis, et tragöödia ei leidnud aset polügooni kaldaosas, nagu teatas varem kaitseministeerium, vaid Valgel merel. Uue relva katsetamine on tema sõnul kestnud üle aasta.

„Need inimesed on korduvalt osalenud sellistel analoogilistel töödel ja on alati tulemusi saavutanud. Juhtus traagiliste juhuste ahel, määramatuste... Esialgse analüüsi järgi nägime me, et nad võitlesid selle eest, et saada olukord oma kontrolli alla. Aga kahjuks ei õnnestunud,” ütles Kostjukov ja lisas: „Meil ei õnnestunud kõike ette näha, ei õnnestunud vaadata nii sügavale, et tulemust saada.”

Kostjukovi sõnul töötab Arhangelski oblastis praegu riiklik komisjon, mis uurib katastroofi asjaolusid.

RFJaTs-i direktori asetäitja ja Venemaa Teaduste Akadeemia korrespondentliige Aleksandr Tšernõšov kinnitas informatsiooni lühiajalise kiirguse vallapääsemise kohta Severodvinski linna, mis asub õnnetuspaigast 30 kilomeetri kaugusel.