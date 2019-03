Säpo: Venemaa püüab luua kontakte Rootsi äärmuslastega ja osta maad sõjaliste objektide lähedal

Samas kontekstis kirjeldab Säpo nüüd esimest korda ka maa ostmist kriitilise infrastruktuuri ja sõjaliste objektide läheduses, mida on näiteks täheldatud ka Soomes.

Alexandersson nimetab neid maaoste katseks „luua platvorme”.

„Uus asi, mis on juhtunud, on just see, et viimaste aastate väga kiire tehniline areng koos majandusliku globaliseerumisega on tekitanud pinna, mida saab kasutada kergemini ja efektiivsemalt platvormide loomiseks. On olnud lihtsam osta ettevõtteid ja reisida. On aset leidnud suur strateegiline muutus,” ütles Alexandersson.