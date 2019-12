Sanktsioonide alla sattunud Läti oligarhi naine kurtis Trumpile, et ei saa lastele leiba osta

Kiri oli adresseeritud Läti peaministrile Krišjānis Kariņšile, presidendile Egils Levitsile, seimi spiikrile Ināra Mūrniecele, välisministrile Edgars Rinkēvičsile ja USA presidendile Donald Trumpile. Lemberga nõuab juriidilist põhjendust sellele, et sanktsioonid on suunatud tema ja kahe alaealise lapse vastu, vahendab Läti Delfi.

Lemberga sõnul on sanktsioonide tõttu blokeeritud kõik tema ja tema mehe pangakontod.

„Sellest sain ma teada 11. detsembril, kui minu tööandja teatas, et ei saa maksta mulle väljateenitud palka,” kirjutas Lemberga.

Lemberga sõnul ei ole tal nüüd võimalik maksta lasteaia, koolilõuna, trennide ega arsti juures käimise eest. „Ma ei saa osta isegi toitu, sealhulgas leiba ja vett!” kurtis naine.

Lemberga nõuab selgitust, „mis demokraatia ja õigusriik see on, kui võitlus poliitilise mõju eest puudutab minu alaealiste laste huve ning minu, naise ja ema vajadusi ja huve, võttes eriti arvesse, et lastega tegelen mina”.

Läti Finants- ja Kapitaliturukomisjon selgitas, et neil ei ole volitusi anda pankadele korraldus alustada taas konkreetsete inimeste teenindamist ja sekkuda kuidagi krediidiasutuste ja nende klientide suhetesse. Sellisel juhul peab klient pöörduma kohtusse.

USA rahandusministeerium kehtestas sanktsioonid Lembergsi ja nelja talle kuuluva või tema kontrolli all oleva organisatsiooni vastu 9. detsembril.