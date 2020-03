San Francisco piirkonnas anti esimesena USA-s koroonaviiruse tõttu korraldus „varju kohapeal“

See korraldus, mis hakkab kehtima täna keskööl ja kehtib 7. aprillini, on sarnane drastiliste liikumist piiravate meetmetega Itaalias, Hispaanias, Prantsusmaal ja Hiinas, aga on esimene omalaadne USA-s, vahendab Guardian.

Korralduse järgi peavad San Francisco, Santa Clara, San Mateo, Alameda, Marini ja Contra Costa maakondade 6,7 miljonit elanikku püsima kodudes ja võivad väljuda ainult siis, kui see on hädavajalik.

Hiljem andis samasuguse korralduse veel Santa Cruzi maakond.

Elanikud võivad lahkuda mõnede hädavajalike teenuste andmiseks või saamiseks ning teatud hädavajalikeks tegevusteks. Samuti selleks, et töötada hädavajalikul töökohal või valitsuse teenuste heaks.

Võtmesõna on „hädavajalik“. Hädavajalikuks peetakse näiteks toidupoes käimist, arsti juures käimist, koera loomaarsti juurde viimist või ravimite toomist. Tervishoiutöötajatel lubatakse tööl käia. Samuti näiteks prügivedajatel.

Lubatakse ka füüsiliste harjutuste tegemist vabas õhus, kui hoitakse teiste inimestega distantsi.

See on käsk, mitte soovitus ega juhis. Seadusega saab selle mittetäitmise eest karistada ning korralduse järgi tagavad korralduse täitmist šerif ja politseiülem.