Samoa kuulutas leetrite tõttu välja eriolukorra ja sulges kõik koolid

Viimase kolme nädala ajal on 200 000 elanikuga Samoad tabanud leetrite epideemia, mida on hullemaks teinud vaktsineerimata inimeste suur osakaal, vahendab Associated Press.

Koolid suleti alates tänasest pärast seda, kui valitsus oli laupäeval eriolukorra välja kuulutanud. Ka Samoa Riiklik Ülikool käskis tudengitel koju jääda ja teatas, et sellel nädalal kavas olnud eksamid on teadmata ajaks edasi lükatud.

Tervishoiuvõimude teatel on enamik surnutest olnud alla kahe aasta vanad. Teatatud on 716 leetrite juhtumist ja ligi sada inimest on endiselt haiglas, sealhulgas 15 intensiivraviosakonnas.

Samoa tervishoiu peadirektor Leausa Take Naseri ütles eelmisel nädalal pressikonverentsil, et kardab epideemia hullemaks muutumist. Ta lisas, et vaid umbes kaks kolmandikku samoalastest on vaktsineeritud.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ja UNICEF-i andmed näitavad, et kui 2013. aastal vaktsineeriti Samoal 70% lastest, siis möödunud aastal alla 30%.