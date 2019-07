Salvini pole enda sõnul kunagi võtnud Venemaalt ühtki rubla, eurot, dollarit ega liitrit viina

Salvini endine pressiesindaja Savoini, kes juhib Vene-meelset kultuuriühingut, ütles eile uudisteagentuurile Agi, et Liiga ei ole Venemaalt mingit raha vastu võtnud.

Salvini on otsinud lähedasi sidemeid Venemaa presidendi Vladimir Putiniga ja on viimastel aastatel mitu korda Moskvas käinud. Ta on korduvalt hukka mõistnud Euroopa Liidu Venemaa-vastased sanktsioonid ja lubanud saavutada nende tühistamise.

Putin külastas eelmisel nädalal Roomat ja kiitis Salvinit, öeldes ajalehele Corriere della Sera, et on Liigaga pidevas kontaktis. „Salvinil on meie maasse tervitav suhtumine,” ütles Putin.

Nii Salvini kui ka Savoini osalesid Itaalia valitsuse Putini auks peetud õhtusöögil.