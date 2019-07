Salajane lindistus, mis näitab, kuidas Venemaa püüdis pumbata miljoneid „Euroopa Trumpile”, EKRE liitlasele

Salvini, keda venelased kirjeldavad entusiastlikult kui „Euroopa Trumpi”, ei osalenud kohtumisel ise, kuid oli samal ajal Moskvas. Eelmisel päeval pidas ta kõne, milles kirjeldas Venemaa-vastaseid sanktsioone kui „majanduslikku, sotsiaalset ja kultuurilist narrust”. Pärast seda kohtus ta teadaolevalt Venemaa asepeaministri Dmitri Kozaki ja Putini partei Ühtse Venemaa mõjuka liikme Vladimir Pliginiga.

Kuigi BuzzFeed Newsil pole olnud võimalik tuvastada Metropoli kohtumisel osalenud venelasi, sisaldab salvestis selgeid märke, et kõrgema taseme valitsusametnikud olid kohtumisest teadlikud – kaasa arvatud need, kellega Salvini kohtus eelmisel õhtul. Vene läbirääkijaid võib kuulda viitamas „eilsele kohtumisele”, seejures osalejaid täpsustamata, öeldes kahel korral, et nad teavitaks detailidest ka „asepeaministrit” ja selgitades, et nad lootsid saada rohelist tuld „härra Pliginilt” tuleval nädalal.

Liiga juht on jõuliselt eitanud, et on eales saanud oma partei finantseerimiseks välismaist raha. Kuid Metropoli salvestis on esimene käegakatsutav tõend Venemaa salajastest katsetest toetada Euroopa natsionalistlikke liikumisi ja nendesamade liikumiste juhtfiguuride ilmselget kaasosalust nendes katsetes.

Ehkki on ebaselge, kas Metropolis arutatud kokkulepe viidi täide või Liiga sai mingit raha, tekitab üksikasjaliku arutelu salvestise olemasolu tõsiseid küsimusi Itaalia seaduste rikkumisest, sidemetest Moskva ja Salvini Liiga partei ning maikuus toimunud Euroopa Parlamendi valimiste rikkumatusest.

Metropoli kohtumisel on kõik ehtsate läbirääkimiste tunnused. Samal ajal kui küsimused Venemaa varasematest finantsmanöövritest natsionalistlike figuuridega jäävad vastamata, pakub salvestis erakordset selgust Kremli suhetest Itaalia Liiga parteiga ja ka mustrit, kuidas Venemaa kasutab majandussuhteid maskeerimaks raha ja võimu vahetamist.

Savoini oli diskussiooni avades väljapakutud kokkuleppe taga peituva suure poliitilise ambitsiooni osas konkreetne. „Salvini on esimene mees, kes tahab muuta kogu Euroopat,” teatas ta. Võit Euroopa Parlamendi valimistel oleks alles algus.

Vene poole vastus oli positiivne. Võib kuulda, kuidas Salvinit, kes on ka Itaalia siseminister, kirjeldatakse kui Euroopas Itaaliast kuni Soome ja Rootsini tõusuteel paremäärmuslike ja natsionalistlike liikumiste pead.

Läbirääkimised, mis kestsid tund ja 15 minutit ning mida katkestasid suitsupausid ja kütsid espressid, hõlmasid suure Venemaa naftafirma vähemalt kolme miljoni tonni kütuse müüki aasta jooksul Itaalia firmale Eni, väärtusega umbes poolteist miljardit dollarit. Ost ja müük toimuks läbi vahendajate, kusjuures müüjad pakuks tehingutele soodushinda. Allahindluse väärtus oleks hetke naftahindu arvestades umbes 65 miljonit dollarit ja see raha oleks vahendajate kaudu läinud Itaalia pateile. Osalejatele oli selge, et kokkuleppe ja allahindluse eesmärk oli toetada Liigat, täpsemalt selle Euroopa Parlamendi valimiste kampaaniat.

Kohtumise ajal oli Itaalia seaduses auk, mis tähendas, et parteid tohtisid seaduslikult võtta vastu raha välismaistelt annetajatelt, kuid maksimaalne summa oli 100 000 eurot ehk murdosa kümnetest miljonitest, mida Liiga lootis salajase tehinguga saada. Tänavu jaanuarist sulges seadus sellesama augu, muutes Itaalia erakondadele igasuguse rahastuse või toetuse välismaalt ebaseaduslikuks.

Savoinit võib kuulda ütlemas teistele itaallastest osalejatele, et tal on tehingu õnnestumise osas „hea tunne”. Tema ja teised itaallased toonitasid venelastele korduvalt, et „kiirus on kõige tähtsam, sest valimised on kohe ümber nurga”. Esimene tarne oleks pidanud toimuma novembris. Savoinit võib ka kuulda rõhutamas teistele itaallastele, kui tähtis on hoida suhteid venelastega salajas.