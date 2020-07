Saksamaal otsitakse neljalt politseinikult relvad ära võtnud meest

Umbes sada politseinikku on täna koos eriüksuslaste, helikopterite ja koertega metsa läbi otsinud, vahendab AFP.

Saksamaa edelaosas Baden-Württembergi liidumaal asuva Oppenau politsei hoiatas kohalikke elanikke, et nad kodus püsiksid ega võtaks peale hääletajaid.

Avaldati 31-aastase kahtlusaluse foto. Tal on vibu ja nooled, nuga ja vähemalt üks tulirelv ning ta on politseile varasemate kuritegude, sealhulgas ebaseaduslike tulirelvade omamise põhjal tuttav.

Võimud ei ole kahtlusaluse nime avaldanud, aga ajalehe Bild andmetel on tegemist Yves Rauschiga.

Politsei teatas, et neile teatati eile hommikul, et metsas liigub ühe maja ümber kahtlane mees. Neli kohale läinud politseinikku ütlesid, et kahtlusalune tegi alguses nendega koostööd, kui nad talle lähenesid. Siis aga ähvardas ta neid äkki ja täiesti ootamatult tulirelvaga, jätmata neile aega reageerida.

Mees sundis politseinikke oma relvad ära andma ja jooksis siis minema, võttes relvad ilmselt kaasa.

Politsei teatel on mees umbes 170 sentimeetrit pikk, sale, prillide ja kitsehabemega ning kiilas.

Bildi teatel elas mees kolm aastat kohaliku külalistemaja peal, aga tõsteti umbes aasta tagasi välja, sest ei maksnud üüri.

Mehel on olnud juhutöid raudteelase ja golfiraja hooldajana, rääkis endine naaber, kelle sõnul ei ole tegemist lihtsa inimesega.

Pärast väljatõstmist leiti mehe korterist erinevaid relvi ja bensiinikanistreid ning pööningul oli väike lasketiir.

Siis elas mees teadete kohaselt oma autos ja kolis siis metsaserval asuvasse hütti.

Bildi teatel on mees oma pruudi vibust laskmise eest ka vangis istunud.

Politsei pressiesindaja sõnul on mees „psühhiaatrilise hädaolukorra”seisundis ja talle ei tohiks läheneda.

Politseinikelt ära võetud relvad olid poolautomaatsed püstolid P2000, mis mahutavad kuni 16 padrunit, mis tähendab, et mehe käsutuses võib olla veel 64 lasku.