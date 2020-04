Saksamaal on üle poole koroonaviirusega nakatunutest terveks saanud

Lauri Laugen toimetaja RUS 1

Foto: OMER MESSINGER, EPA

Saksamaa teatas eile, et esimest korda on koroonaviirusest täielikult paranenud patsiente rohkem kui on hetkel viirusega nakatunuid, teatas sealne nakkushaiguste kontrolli ja ennetamisega tegelev ametkond Robert Kochi Instituut (RKI).