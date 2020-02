Saksamaal murti poliitiline tabu ja hääletati liidumaa peaminister ametisse parempopulistliku AfD häältega

Kemmerich püüdis Erfurtis parlamendi ees esinedes muresid hajutada, kinnitades, et jääb valimiseelse lubaduse juurde AfD-ga mitte koostööd teha.

„Teil on minu näol kõige vihane vastane, mis ainult viitabki äärmuslusele, paremalt või vasakult, või fašismile,” ütles Kemmerich, kellele mõned parlamendiliikmed vastasid hüüetega „Silmakirjateener!” ja „Šarlatan!”.

Vasakerakond Die Linke sai Tüüringi oktoobrikuistel valimistel 31% häältest, millega saavutas esimest korda Saksamaa regionaalvalimistel esikoha.

Vasakerakond, vasaktsentristlikud sotsiaaldemokraadid (SDP) ja rohelised kaotasid aga üheskoos enamuse ja otsustasid jätkata vähemusvalitsusena.

AfD saavutas aga valimistel teise koha 23,4%-ga ja uue peaministri valimine näitab, et AfD on oma suurenenud mõjukust ära kasutanud.

Varjatud koostöö CDU, FDP ja AfD vahel mõisteti mujal Saksamaal parteide üleselt hukka.

„Iga korralik liberaal peaks häbenema, et FDP mees valiti ametisse AfD häältega,” kirjutas Twitteris liidutööminister SPD-st Hubertus Heil.

FDP juhatuse liige Marie-Agnes Strack-Zimmermann säutsus, et see „vastuvõetamatu ja talumatu” liit muutis päeva tema kui liberaali jaoks halvaks.

FDP asejuht Wolfgang Kubicki tervitas siiski Kemmerichi liidumaa peaministriks valimist.

AfD kaasesimees Jörg Meuthen ütles Frankfurter Allgemeine Zeitungile, et hääletus näitas, et CDU, FDP ja AfD vahel on väiksem distants kui teiste erakondade vahel, mis näitavat, et AfD on osa keskklassi enamusest. Meutheni sõnul oleks mõistetav, kui AfD nõuaks ministrikohti Kemmerichi valitsuses.

Tammi purunemine Tüüringis on vaatlejate jaoks seda üllatavam, et AfD sealne juht Björn Höcke on erakonna üks äärmuslikumaid tegelasi, kes juhib erakonnasisest liikumist nimega „Tiib”.

Höcke on kutsunud „180-kraadisele pöördele” Saksamaa holokausti ja teiste natsikuritegude mälestamise kultuuris.

Höcke teatas, et eilne märkis „uut algust Tüüringi poliitikas” ja lisas, et AfD aitas peatada Tüüringi „vasakpoolseks liidumaaks” muutumise.

Saksamaa juutide kesknõukogu president Josef Schuster teatas, et tunneb õudust.