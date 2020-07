Saksamaal läheb osaliselt laialisaatmisele paremäärmusluses süüdistatav sõjaväe eliitüksus

Ajalehe Die Welt teatel teeb Kramp-Karrenbauer teatavaks KSK struktuurilise reformi, mis sisaldab selle neljast lahingukompaniist ühe laialisaatmist, vahendab Deutsche Welle.

Muudatus puudutab Die Welti teatel umbes 70 sõdurit.

KSK on olnud Bundeswehri osa alates 1996. aastast. Üksus keskendub terrorismivastastele operatsioonidele ja pantvangide vabastamisele vaenulikes piirkondades. Selle liikmed on teeninud Afganistanis ja Balkanil. Üksuse operatsioone hoitakse salajas.

Tänaseks on KSK „muutunud osaliselt sõltumatuks” käsuliinist ja selles on arenenud „toksiline juhtimiskultuur”, teatas Kramp-Karrenbauer ajalehele Süddeutsche Zeitung.

Kaitseminister lisas, et üksus „ei saa jätkata olemasolu praeguses vormis”.

Oodatakse, et KSK ülem, brigaadikindral Markus Kreitmayr jääb oma ametikohale, aga üksus ei osale õppustel ja rahvusvahelistel missioonidel, kuni restruktureerimine on lõpule viidud.

Süüdistused paremäärmusluses ulatuvad tagasi 2017. aastasse, kui KSK liikmed loopisid ülema ärasaatmispeol väidetavalt seapäid, kuulasid paremäärmuslikku muusikat ja kasutasid natsitervitust.

Saksamaa Sõjaväe Vastuluureteenistuse (MAD) jaanuaris avaldatud raportist selgus, et paremäärmuslusega seoses on Bundeswehris uurimise all 500 sõdurit.

MAD märkis, et KSK-s on 20 kahtlustatavat paremäärmusluse juhtumit, mis on isikkoosseisu suuruse kohta viiekordne arv ülejäänud Bundeswehriga võrreldes.

Mais oli KSK eliitsõdur uurimise all kahtlustatuna Saksamaa relvakontrolliseaduse rikkumises, teatas uudisteagentuur DPA. Tema eravaldusest Saksi liidumaal leiti relvi ja lõhkeaineid.

Kramp-Karrenbaueri sõnul on viimased avastused KSK kohta, mille hulgas on ka umbes 48 000 padruni ja 62 kilo lõhkeaine kadumine, „häirivad” ja „ärevust tekitavad”.