Saksamaal kukkus kolm telemasti hooldanud töölist 50 meetri kõrguselt surnuks

Juhtum leidis aset kohaliku aja järgi kella 9.15 ajal. Põhjus pole politsei teatel veel teada, vahendab Die Welt.

Asja hakkas uurima töökaitse- ja ohutustehnikaamet Kasselis. Politsei teatel nägi mitu inimest õnnestust pealt.

Hohe Meißneri kompleks on Hesseni Ringhäälingu (Hessische Rundfunk) tähtis saatekeskus, millele oli üks ettevõte palgatud hooldustöid tegema. Keskus rajati 1955. aastal ning see edastab tele- ja raadioprogrammi. Keskuses on kolm masti, mis on kuni 220 meetri kõrgused. Õnnetus juhtus esialgsetel andmetel kõrgeima saatemasti hooldamisel.