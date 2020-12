Saksamaal jõustusid täna uued karmid koroonapiirangud ja püstitati ka surmade rekord

Meetmed kehtivad 10. jaanuarini. Jõulude ajal piiranguid pisut leevendatakse, siis lubatakse ühel leibkonnal külla kutsuda kuni neli lähedast perekonnaliiget, vahendab BBC News.

Täna teatati Saksamaal viimase ööpäeva kohta 952 surmajuhtumist ja 27 728 nakatumisest.

Saksamaa uute korralduste järgi lubatakse avatuks jääda vaid hädavajalikel ettevõtetel nagu toidupoodidel ja pankadel. Restoranid, baarid ja muud vabaajakeskused on suletud juba novembrist ja riigi mõnedes osades kehtivad oma veelgi karmimad karantiinid.

Suletud peavad olema ka näiteks juuksurisalongid ja alkoholi joomine avalikes kohtades, näiteks hõõgveini limpsimine jõuluturgudel on keelatud. Ettevõtteid õhutatakse lubama inimestel kodus töötada.

Täna teatatud 952 surmajuhtumit on uus rekord, aga see võib sisaldada ka eelmiste päevade arve.

Robert Kochi Instituudi juht Lothar Wieler ütles, et olukord on tõsisem kui kunagi varem.

„Juhtumite arv on suurem kui kunagi varem ja jätkab kasvu. On oht, et olukord muutub jätkuvalt hullemaks ning hakkab olema üha raskem ja raskem pandeemia ja selle tagajärgedega hakkama saada,” ütles Wieler.

Saksamaa valitsus avaldab Euroopa Ravimiametile (EMA) üha tugevamat survet Pfizeri/BioNTechi koroonavaktsiini heakskiitmiseks. Tervishoiuminister Jens Spahn ütles, et tahab vaktsiini heakskiitmist enne jõule. EMA koosolek vaktsiini kasutusele võtmise teemal ongi toodud 29. detsembrilt 21. detsembrile.

