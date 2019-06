Saksamaal jooksis grupp keskkonnaaktiviste tormi söekaevandusele

Aktivistid murdsid laupäeval mööda politseikordonist ja loodavad kaevanduses püsida nii kaua kui võimalik, keeldudes allumast politseinike korraldustele alalt lahkuda, vahendab uudistekanal BBC.

Organisatsioon nõuab kaevanduse sulgemist ja keskkonnasõbralike alternatiivide rakendamist, rõhutades, et aktivistid protesteerivad rahumeeleselt ega tarvita vägivalda.

Tegevuskava kohaselt suletakse Reinimaal asuv pruunsöekaevandus, mida juhib üleeuroopaline elektri ja maagaasi tarnija RWE, hiljemalt 2038. aastal.

2050. aasta kliimaeesmärgi kohaselt tahab Saksamaa muutuda täielikult süsinikdioksiidivabaks. Hiljutised uuringud on näidanud, et kliimamuutus on sakslaste jaoks kõige murettekitavam probleem, ja ka roheliste erakonna toetus on ületanud valitsevate kristlikdemokraatide oma.

Tegevusetuse vastu kliimamuutustega tegelemisel protesteeris Aachenis reedel kuni 40 000 inimest.