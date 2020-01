Saksamaal ja Prantsusmaal tulistas politsei noaga rünnanud mehi: üks suri, teine sai haavata

Saksamaa Nordrhein-Westfaleni liidumaal Gelsenkirchenis lasid politseinikud maha mehe, kes püüdis neid noaga rünnata.

Mees lõi „esemega” patrullautot ja püüdis rünnata auto kõrval seisnud politseinikke „tõstetud esemega”, teatas politsei esindaja eile AFP-le.

Politsei teatas ka, et ründajal oli selja taga nuga ja et teda hoiatati, et ta oma rünnaku lõpetaks. Mees aga ei kuuletunud ja 23-aastane politseinik lasi ründaja maha.

Prantsusmaal tulistas ja haavas politsei eile meest, kes jooksis politseinike suunas nuga vehkides ja hüüdes „Allahu akbar”, teatasid kohalikud võimud.

Intsident leidis aset Metzi linnas.

„Ma kiidan @Prefet57 (Moselle’i politseijõud) kiiret mõtlemist, mis sekkus, et isik tabada. Juurdlus on käimas, et teha kindlaks täpne motiiv ja asjaolud teo taga,” kirjutas Twitteris Prantsusmaa siseminister Christophe Castaner.

Prokuratuuri teatel sai kahtlusalune kuulihaavu jala ülaossa. Ta oli relvarühmitustega seotud isikute nimekirjas.

Juhtum Metzis oli Prantsusmaal juba teine kahe päeva jooksul. Pariisi lähedal Villejuifis tappis mees noaga ühe inimese ja haavas kaht. Politsei lasi ta maha.