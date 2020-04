Saksamaal Hanaus, kus veebruaris toimus massitulistamine, pussitati nüüd nelja inimest

Saksa väljaanne Focus Online teatas politseile viidates, et 5-7 meest ründasid nugadega möödujaid, vahendab Reuters.

Neli inimest vanuses 17-26 viidi Hanau haiglasse. Politsei kinnitas, et nende vigastused ei ole eluohtlikud.

Vahistati kaks kahtlusalust, kellest üks on 23- ja teine 29-aastane.

Politsei esindaja sõnul on rünnaku motiiv ebaselge. Ta lisas aga, et ei ole märke selle kohta, et intsident oleks seotud üheksa türgi ja moslemi juurtega inimese tapmisega samas linnas toimunud tulistamises veebruaris.

Siis lasi 43-aastane rassistlike vaadetega mees vesipiibubaarides maha üheksa inimest ning tappis ka enda ja oma 72-aastase ema.