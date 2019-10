Saksamaal Halles püüdis neonats sünagoogis veresauna korraldada

Eile tähistati tähtsaimat juudi püha jom kippuri. Halle sünagoogis oli sel puhul jumalateenistusel 80 koguduseliiget, vahendab Bild.

Kiivrile oli Balliet kinnitanud kaamera, mille abil ta oma tegevust otseülekandes näitas.

Otseülekande alguses pöördus Balliet inglise keeles vaatajate poole: „Tere, minu nimi on Anon ja ma arvan, et holokausti pole kunagi toimunud. Kõigi nende probleemide juur on juut.”

Keskpäevaks sõitis Balliet rendiautoga sünagoogi juurde ja viskas üle kalmistumüüri lõhkelaengu, mis aga ei plahvatanud. Üks naine kõndis mööda, nägi Ballieti, relva ja tema riietust ning kõnetas teda. Terrorist avas kohe tule ja naine kukkus surnuna maha.

Seejärel proovis Balliet sünagoogi sisse tungida ja tulistas ust. Õnneks sisenemine ei õnnestunud. Juudikogukonna juhi Max Privorozki sõnul pidasid sissepääsu julgeolekumeetmed rünnakule vastu.

Siis istus Balliet uuesti autosse ja sõitis edasi, kuni nägi kiirsöögikohta.

„Döner, võtame,” kommenteeris ta, viskas lõhkelaengu ja astus sisse. Kliendid põgenesid, kaks meest peitsid end külmiku taha. Üks nuttis ja ütles „Ei!” Mõrvar vastas: „Pea lõuad!” Ja tulistas.

Seotud lood: Saksamaal Halles hukkus tulistamises sünagoogi ees vähemalt kaks inimest

Balliet tahtis veel inimesi tulistada, aga näis, et tema relv hakkas tõrkuma. Ta jooksis söögikohast välja, istus autosse, sõitis paar meetrit, tuli välja ja tulistas uuesti.

Siis läks Balliet uuesti söögikohta, märkas, et teine ohver on veel elus ja tulistas meest mitu korda uuesti.

Lõpuks istus tulistaja uuesti Volkswagen Golfi ja sõitis minema. Videos ütles ta: „Kahju, et kõik relvad üles ütlesid!”

Halles anti suurhäire ja sel hetkel ei olnud veel kindel, et tulistaja on üksi.