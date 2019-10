Saksamaal Halles hukkus tulistamises sünagoogi ees vähemalt kaks inimest

Politsei teatas ühe isiku kinnipidamisest.

Teatatakse, et tehti mitmeid laske.

Video tulistajast:

Tulistajad põgenesid autoga ja on relvastatud.

Politsei palus inimestel Halles kodudes püsida või ohutuid kohti otsida.

#BREAKING : Shooting attack outside a synagogue update : German police say they have arrested one person but still tell people to stay vigilant . At least 2 people have died.#Germany #Halle



Video : https://t.co/pmxDQJtiuNpic.twitter.com/yAZTXZpPWN