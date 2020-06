Saksamaal Güterslohi linnas hakkasid seoses COVID-19 puhanguga kehtima uued piirangud

Rohkem kui 370 000 inimest Güterslohi linnas ja selle lähiümbruses seisavad silmitsi uute karantiinimeetmetega, sealhulgas keeluga suhelda korraga rohkem kui ühe inimesega väljaspool oma leibkonda, vahendab Telegraph.

Koolid ja lasteaiad on suletud, samuti baarid, kinod ja spordisaalid. Restoranidel on lubatud jääda avatuks, kuid ühe laua taga tohivad istuda vaid samasse leibkonda kuuluvad inimesed.

Meetmed tulenevad viirusepuhangust Rheda-Wiedenbrückis asuva Tönniessi tapamaja töötajate seas, kus viimase nädala jooksul on COVID-19 suhtes positiivse testi andnud juba 1553 inimest.

Tapamajast väljaspool on tuvastatud vaid 24 positiivset juhtumit, kuid piirkonna juht Armin Laschet ütles, et karantiin taastati laiemal ulatusel ettevaatusabinõuna.

Inimestel on palutud piirkonnast mitte lahkuda.

Teadlased rõhutasid teisipäeval toimunud pressikonverentsil, et muretsemiseks pole põhjust. Haiguspuhang näib olevat kontrollitud ning juhtumite üldarvu kasv Saksamaal on endiselt väike, mis tähendab, et väikesed kõikumised võivad kaasa tuua nakkuskordaja olulise tõusu.