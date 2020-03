Saksamaal esitati pärast 15 elaniku surma hooldekodu vastu kaebus surma põhjustamise kohta hoolimatusest

Põhja-Saksa Ringhäälingu (NDR) teatel toetub advokaat hooldekodu töötajate informatsioonile. NDR-i andmetel esitab ta oma kirjas hooldekodu eest vastutajatele tõsiseid süüdistusi. Kaitsemeetmed võeti väidetavalt kasutusele liiga hilja ja hügieeni olukord on halb. Wolfsburgi terviseamet kinnitas eile, et hooldekodu on hügieenistandardeid järginud. Hooldekodu ise ei ole süüdistusi kommenteerinud.

Wolfsburgi diakooniakeskus teatas eile, et hooldekodu personal töötab inimvõimete piiril, et selles olukorras elanike eest parimal viisil hoolitseda ja edasisi nakatumisi ära hoida.

Ainuüksi reedel teatas Wolfsburgi linn kuue nakatunud naise ja kahe mehe surmast. Nad olid vanuses 76-100 aastat. Nakatunud on nüüd negatiivse proovi andnutest rangelt eraldatud. Kuidas viirus hooldekodusse sattus, pole teada.

Saksamaa Patsientide Kaitse Fond nõudis umbes 11 700 täisstatsionaarse hooldekodu kaitsekontseptsioonide ülevaatamist. Niipea, kui elanikel tekivad gripilaadsed sümptomid, tuleks kõiki elanikke testida, nõudis fond. Kui koroonaviirus tuvastatakse, peab hooldekodu asukoha terviseamet meditsiinilise juhtumise otsekohe üle võtma. Wolfsburgis ei olnud aga mõnedel nakatunutel teadete kohaselt mingeid sümptomeid.