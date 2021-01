Saksamaal Baieris avastati 35 inimesel uus koroonaviiruse mutatsioon

Koroonaviiruse uus variant avastati Lõuna-Saksamaal 35 haiglapatsiendil esmaspäeval, vahendab Deutsche Welle.

Veel pole teada, kui nakkav või surmav see on, teatas Garmisch-Partenkircheni haigla tegevdirektor Frank Niederbühl. „Paljas fakt, et see on uus variant, ei tähenda, et see on nakkavam,” ütles Niederbühl.

Haigla meditsiinidirektori asetäitja Clemens Stockklausner ütles, et mingiks paanikaks veel põhjust ei ole.

Proovid on saadetud edasiseks uurimiseks Berliini Charité haiglasse.

Stockklausner rõhutas, et uus mutatsioon on Suurbritannia ja Lõuna-Aafrika variantidest erinev. Viimased on nakkavamad, aga suremust ei ole suurendanud.

Mis aga on ilmselt veelgi tähtsam, uued variandid ei vähenda praegu saadaval olevate vaktsiinide mõju, märgivad eksperdid.

