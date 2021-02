Saksamaa võimalik järgmine liidukantsler: Navalnõi afäär ei ole põhjus Nord Stream 2-st loobumiseks

Viidates sellele, et USA ostab Venemaalt toornaftat, nimetas Laschet end „reaalpoliitikuks” ja ütles: „Me peame võtma maailma nii, nagu ta on, et seda paremaks teha.”

Eelmisel kuul Saksamaa Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) esimehe valimised võitnud Laschet ütles, et diplomaatias on tähtsad nii väärtused kui ka huvid.

„Aga head enesetunnet tekitav moraliseerimine ja sisepoliitilised hüüdlaused ei ole välispoliitika,” ütles Laschet, kes praegu peab Saksamaa suurima rahvaarvuga Nordrhein-Westfaleni liidumaa peaministri ametit.

CDU juhiks valimine muudab Lascheti favoriidiks Saksamaa liidukantsleri ameti ülevõtmiseks Angela Merkelilt, kes pärast 15 aastat ametis septembrikuistel valimistel enam ei kandideeri.

Otsesele küsimusele, kas Saksamaa peaks muutma kurssi ja loobuma Nord Stream 2 torujuhtmest, vastas Laschet järgmiselt: „50 aastat, isegi külma sõja agressiivsetel aegadel, on Saksamaa Nõukogude Liidult, nüüd Venemaalt gaasi ostnud. Saksamaa valitsus on õigel kursil.”

Saksamaa on üha suurema surve all Navalnõi afääri tõttu Nord Stream 2-st loobumiseks. Kodus nõuavad seda Lascheti CDU potentsiaalsed koalitsioonipartnerid rohelised ning väljastpoolt USA ja suur osa Euroopat.

Laschet rõhutas, et on kritiseerinud Navalnõi ründamist ja vangistamist ning toetanud Euroopa Liidu Venemaa-vastaseid sanktsioone Ukraina asjus.

„Me peame garanteerima Ukraina geopoliitilised huvid ja kindlustama oma energiaga varustamise selle erasektori projekti kaudu,” ütles Laschet Nord Stream 2 kohta.

Laschet ei usu, et erimeelsused Nord Stream 2 üle võiksid olla probleemiks Saksamaal valitsuskoalitsiooni moodustamisel.

„Ma ei usu, et Nord Stream 2 saab olema suur valimiste teema. Veelgi enam, ma arvan, et konsensus näiteks rohelistega on võimalik,” ütles Laschet.