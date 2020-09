Saksamaa valitsuse sõnul mürgitati Navalnõi Novitšokiga

3. Novitšokke on erinevates vormides

Kui mõned ained on vedelad, siis teised arvatakse olevat tahked. See tähendab, et neid saab pihustada ülipeene pulbrina.

Mõned ained on teadete kohaselt „binaarsed relvad”, mis tähendab, et neid hoitakse kahe vähem mürgise komponendina. Kui need kokku segatakse, toimub reaktsioon ja tekib aktiivne mürgine aine.

4. Mõned mõjuvad väga kiiresti

Novitšokid töötati välja mürgisematena kui teised keemiarelvad, mistõttu võivad mõned versioonid mõjuda väga kiiresti – 30 sekundi kuni kahe minutiga. Peamine organismi sisenemise tee on hingamise kaudu, kuid need võivad mõjuda ka läbi naha. Pulbrikujuline mürk võib vajada mõjumiseks rohkem aega.