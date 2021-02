Saksamaa välisminister toetab uusi sanktsioone Venemaale, aga ka „konstruktiivset dialoogi”

„Ma pooldan korralduse andmist täiendavate sanktsioonide ettevalmistamiseks, konkreetsete isikute nimekirja kandmiseks,” ütles Maas kohtumisele saabudes, vahendab Deutsche Welle.

„Samal ajal peame me rääkima, kuidas hoida konstruktiivset dialoogi Venemaaga, isegi kui suhted on kindlasti madalpunkti jõudnud,” lisas Maas.

Eile kohtusid kaheksa Euroopa Liidu välisministrit ja mitu suursaadikut kahe Vene opositsionäär Aleksei Navalnõi lähedase liitlasega. Üks neist, Leonid Volkov ütles AFP-le, et kohtumisest osavõtnud rääkisid sihitud isiklikest sanktsioonidest Venemaa presidendi Vladimir Putini lähimate liitlaste ja suuremates inimõiguste rikkumistes süüdi olevate inimeste vastu.

Eilse arutelu korraldanud Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis ütles, et suurim lootus tänaseks on see, et tehakse üksmeelne otsus sanktsioonide alla minevate inimeste nimekirja üle.

Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja Josep Borrell ütles enne tänast kohtumist: „On selge, et Venemaa on Euroopa Liiduga vastasseisukursil.”