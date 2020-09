Saksamaa välisminister: kui Venemaa ei aita Navalnõi mürgitamisse selgust tuua, peame reageerima

"Juhul kui Venemaa ei aita lähipäevadel selgitada, mis juhtus, oleme kohustatud arutama koos liitlastega reageerimist," ütles Maas Bild am Sonntagile.

Tema sõnul on laual uute sanktsioonide kehtestamine ning ei saa välistada, et need puudutavad ka õige pea valmiva gaasijuhtme Nord Stream 2 projekti. Igasuguste sanktsioonide kaalumise korral on oluline, et need oleksid võimalikult sihipärased, rõhutas Maas.

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel on varem öelnud, et Navalnõiga juhtunut ei peaks siduma läbi Läänemere kulgeva Venemaalt Saksamaani ulatuva avamere maagaasijuhtme Nord Stream 2-ga. Ka Maas tunnistas usutluses Bild am Sonntagile, et projekti peatamine oleks kahjulik paljudele selle kallal töötavatele Saksamaa ja Euroopa ettevõtetele.

Kui Venemaa ei osale Navalnõi-vastase kuriteo lahendamises, oleks see täiendav tõestus riigi osalusest, märkis Maas.

Venemaa on seni süüdistused ümber lükanud, kuid keeldunud ka alustamast kriminaaluurimist, öeldes, et kindlaid tõendeid Navalnõi mürgitamise kohta endiselt pole. Vene välisministeeriumi kõneisik Maria Zahharova süüdistas laupäeval omakorda Saksamaad, öeldes, et nendega ei tehta koostööd, mis ei võimalda juhtunut uurida. "Berliin takistab uurimisprotsessi, mida ise nõuab. Kas seda tehakse sihilikult?" küsis Zahharova retooriliselt.

Merkel teatas sel nädalal, et sealses sõjaväe keemiarelvalaboris läbi viidud testid näitasid ilma kahtluseta, et Navalnõi mürgitati Nõukogude Liidus välja töötatud närvimürgiga Novitšok, mida peetakse ohtlikumaks kui sariin ja VX.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles omakorda reedel Põhja-Atlandi Nõukogu kohtumisel, et "on ümberlükkamata tõendeid selle kohta, et Navalnõi mürgitati Novitšoki-rühma kuuluva sõjalise närvimürgiga".

Ta lubas, et Navalnõi mürgitamine ei jää vastuseta. "Oleme kindlalt veendunud, et see on räige rahvusvahelise õiguse rikkumine, mis seega nõuab rahvusvahelist reageerimist," ütles Stoltenberg.

44-aastane Navalnõi haigestus kahe nädala eest, kui ta oli teel lennukiga Siberi linnast Tomskist Moskvasse. Hädamaandumise järel päevadeks Omski haiglasse sattunud koomas mees lubati perekonna ja toetajate survel ravile Saksamaale, ent sealsete arstide sõnul ei ole endiselt teada, kas ta täielikult taastub. Viimaste teadete kohaselt on Navalnõi jätkuvalt kunstlikus koomas.