Politsei sõnul arreteeriti kahtlusalune pärast rünnakut kell 12.45. Esialgse info järgi sai tulistamises viga mitu inimest ja hukkus kuus. Surnute arvu pole veel ametlikult kinnitatud.

Politsei on välja selgitanud, et kahtlustatav ja ohvrid on omavahel seotud. Väidetavalt on tegu ühe pere liikmetega.

Uudis on täiendamisel.