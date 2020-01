Saksamaa väikelinnas sai tulistamises surma kuus inimest www.DELFI.ee RUS 53

Politsei Rot am See linnas külalistemaja juures, kus toimus tulistamine Foto: Stringer, REUTERS

Täna toimus tulistamine Edela-Saksamaal Rot am See linnas ühe külalistemaja juures. Rünnakus said raskelt viga mitu inimest ja hukkus kuus ühe pere liiget.