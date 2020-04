Saksamaa tervishoiuministri sõnul on koroonaviiruse epideemia seal kontrolli all

Piirangud inimeste kodus hoidmiseks on olnud edukad, teatas Spahn Berliinis ajakirjanikele, vahendab AFP.

„Nakatumisarvud on oluliselt kahanenud, eriti suhteline igapäevane arv. Puhang on täna jälle kontrolli all,” ütles Spahn. „Meil on õnnestunud tuua dünaamiline kasv tagasi lineaarseks kasvuks.”

Spahni sõnul on julgustav, et alates 12. aprillist on iga päev teatatud enamate inimeste paranemisest kui nakatumisest.

Tänahommikuse seisuga oli Saksamaal USA Johns Hopkinsi ülikooli andmerel 137 698 kinnitatud nakatumisjuhtumit. Nende hulgas on 4052 ametlikku surmajuhtumit ja 77 000 paranemist.

Saksamaa nakkushaiguste kontrolli ametkonna Robert Kochi Instituudi (RKI) eile õhtul avaldatud andmete järgi on inimeselt inimesele nakatumise määr langenud 0,7-le.

Nakatumise määr on põhiline indikaator poliitikute jaoks, kui nad kavandavad Saksamaa järkjärgulisi samme riigi avamisel.

„Näeme, kas see on stabiilne,” ütles RKI president Lothar Wieler, lisades, et haigus ei ole kõrvaldatud ja uued nakatumised toimuvad edasi.

