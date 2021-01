Saksamaa tervishoiuminister: tuleb veel vähemalt 10 rasket nädalat vaktsiininappust

„Meil tuleb veel vähemalt kümme rasket nädalat vaktsiininappust,” ütles Spahn Twitteris, lisades, et tahab kokku kutsuda Saksamaa liiduvalitsuse ja liidumaade juhid vaktsineerimise arutamiseks, vahendab Reuters.

Saksamaa loetavaim ajaleht Bild nimetas täna vaktsiinipuudust „skandaaliks”.

Spahn ütles, et tahab kohtumisele kutsuda ka ravimifirmad ja vaktsiinitootjad, et tagada, et Euroopa saab oma õiglase osa doosidest ja et uurida, kas protsessi toetamiseks oleks võimalik rohkem ära teha.

Spahn lisas, et ta mõistab, et vaktsiinide tootmine on väge keeruline ja tootmist ei saa korraldada vaid mõne nädalaga, kui tahetakse kvaliteedistandarditest kinni pidada.

Teisipäeval toetas Spahn Euroopa Liidu ettepanekut piirata koroonavaktsiinide eksporti, kuna kasvasid pinged AstraZeneca ja Pfizeriga äkiliste tarnete vähendamiste tõttu vaid kuu pärast vaktsineerimise algust Euroopa Liidus.